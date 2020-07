Ars, Salvatore Lentini aderisce al gruppo "Ora Sicilia"

Salvatore Lentini aderisce al gruppo Ora Sicilia. L’ex deputato regionale di Fratelli d’Italia, annuncia una nota, rafforza la formazione parlamentare costituita all’Assemblea Regionale Siciliana nell’estate del 2019 da Luigi Genovese, Luisa Lantieri e Daniela Ternullo, che, insieme agli onorevoli Pippo Gennuso e Tony Rizzotto, mirano «all’espansione dell’area moderata a sostegno del governo Musumeci».

«L'ingresso in Ora Sicilia di Salvatore Lentini genera - prosegue la nota - l’archiviazione della richiesta di costituzione in deroga del gruppo parlamentare, questione dibattuta in queste settimane dal Consiglio di Presidenza all’Ars. L’adesione del quarto componente, infatti, ristabilisce il numero minimo di deputati previsto, per la costituzione e il mantenimento di un gruppo parlamentare, dall’articolo 23 del regolamento interno dell’assemblea».

