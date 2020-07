La Regione torna ad assumere forestali dopo 30 anni: via libera dell'Ars

Approvata con 35 voti favorevoli, zero contrari e 12 astenuti la Legge di riforma del settore della Forestazione in Sicilia. Un testo di legge che, tra l’altro, consente anche il rinnovo degli organici del corpo forestale. "Dopo trenta anni - ha detto l’assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro - la Regione siciliana tornerà ad assumere. Ringrazio tutta l’Aula per il lavoro fatto e per il consenso a questa norma fondamentale". L'aula è stata rinviata a domani per il dibattito sulle dichiarazioni del presidente della Regione Nello Musumeci, della scorsa settimana.

"Finalmente il Corpo Forestale della Regione potrà rimpinguare il proprio organico e reclutare nuovo personale attraverso i concorsi. Abbiamo fatto una buona legge che servirà a potenziare tutte le attività che questo personale svolge in Sicilia". Lo ha detto Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. "Abbiamo apprezzato - ha aggiunto - l’impegno e la dedizione del personale del Corpo Forestale durante l’emergenza Covid-19 con interventi in tanti ambiti, dai porti, ai mercati, al controllo del territorio. Dopo venticinque anni di carenze di organico, ora si potrà rafforzare un comparto che tra l’altro, come attività fondamentale, ha anche la repressione degli incendi boschivi".

"Esprimo piena soddisfazione per la norma approvata oggi in Aula in merito allo sblocco delle assunzioni nel Corpo Forestale della Regione Siciliana. Dopo tantissimi anni di immobilismo, ben 25 anni, finalmente il Parlamento siciliano approva una legge che consente l’innesto di personale nel comparto non dirigenziale. Bisogna dare risposte concrete ai siciliani, siamo nella direzione giusta". Lo ha detto Carmelo Pullara, capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Assemblea Regionale Siciliana.

