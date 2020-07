Pesca in crisi, il sindaco Lampedusa: "No agli sconfinamenti delle barche dall'Africa"

L'attività della pesca a Lampedusa e a Linosa è in crisi a causa dell'arrivo massiccio di migranti e al blocco del commercio dovuto al coronavirus. A denunciare il periodo delicato lo stesso sindaco Totò Martello sulla sua pagina Facebook dove il primo cittadino ha pubblicato un video di un peschereccio di Lampedusa "bloccato" da imbarcazioni nordafricane sconfinate in acque territoriali ad una distanza di circa sette miglia dalle coste dell’isola.

«I pescatori di Lampedusa e Linosa - ha scritto - stanno attraversando un momento drammatico: al problema delle imbarcazioni dei migranti affondate nel nostro mare che danneggiano reti e attrezzature si è infatti aggiunto il blocco del commercio dovuto all’emergenza Coronavirus, iniziato a marzo e che ancora fa sentire i suoi pesanti effetti. Ma come se non bastasse c'è un terzo fattore: lo sconfinamento nelle acque territoriali da parte di pescherecci Nordafricani, che dovrebbero fermarsi alle 12 miglia dalle nostre coste ma che si spingono fino a quasi sette miglia, impedendo di fatto alle nostre marinerie di arrivare in acque 'italiane' che oltretutto sono particolarmente pescose».

A questo proposito Martello ha scritto al ministro dei Trasporti Paola De Micheli ed al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Si tratta di una questione delicata che investe direttamente il governo italiano - aggiunge Martello - è il momento di affrontare a 360 gradi i diversi aspetti che incidono sulle condizioni in cui lavorano le nostre marinerie che attraversano una crisi senza precedenti, chiedono un giusto ristoro per i danni subiti dalle imbarcazioni dei migranti affondate nei fondali, ed il diritto di pescare liberamente nelle proprie acque territoriali». «Fino ad oggi solo grazie al senso di responsabilità dei nostri pescatori si è evitato il peggio - conclude Martello - ma è indispensabile una ferma presa di posizione da parte delle istituzioni nazionali e comunitarie per permettere alla marineria di Lampedusa e Linosa di lavorare in sicurezza».

