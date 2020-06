Legge di stabilità, Armao: "Firmato accordo con il ministero del Sud"

Ok dal ministero del Sud all'accordo complessivo sulla riprogrammazione fondi extraregionali prevista dalla legge regionale di Stabilità. Lo annuncia il vicepresidente della Regione siciliana ed assessore all’Economia, Gaetano Armao,

“Ieri ho avuto modo di precisare che, a seguito dell'ultimo incontro tra gli uffici della Presidenza della Regione, che seguono direttamente il negoziato e i Dipartimenti per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio e della Coesione e il Sud - ha detto Armao -, è prevista la stipula dell'accordo complessivo sulla riprogrammazione che sarà portato alla prossima Giunta e poi sottoscritto tra il presidente Musumeci e il ministro per la Coesione. A seguito di tale imminente accordo, si potrà utilizzare oltre il 50 per cento dei fondi impegnati dalla manovra regionale. La restante parte, invece, sarà utilizzabile nell'ambito del fondo globale che sarà costituito con l’accordo e nel quale confluiranno le risorse extraregionali destinate a far fronte alla crisi economica post-pandemica".

In risposta poi alle polemiche sollevate dai deputati dell’Udc, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice ha sottolineato: "Se i deputati Lo Giudice e Figuccia avessero partecipato fino al termine della seduta parlamentare di ieri, nel corso della quale, di fronte alla richiesta di precisazione di diverse parti politiche, il governo ha dettagliatamente informato il Parlamento sul negoziato con lo Stato, se solo avessero letto i giornali di oggi che riportano il resoconto di quanto precisato, avrebbero evitato un'interrogazione inutile. La risposta sta negli atti parlamentari e sui giornali. Questa è la dimostrazione - ha proseguito - di quanto la partecipazione ai lavori parlamentari sia più utile delle propalazioni”, ha aggiunto il vicepresidente.

“Ho sentito, peraltro, il capogruppo dell’Udc sulla questione – ha concluso il vicepresidente – che mi ha precisato che la questione risultava ben chiara già ieri sera alla fine dei proficui lavori dell'Assemblea”.

