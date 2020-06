Fondi Europei, il Cars: "Presto uno sportello per gli amministratori siciliani"

Sarà attivato al più presto uno sportello informativo per gli amministratori locali siciliani. È quanto emerge dal webinar dello scorso 23 giugno, "Fondi Europei ed Enti locali: nuove prospettive per lo sviluppo", un appuntamento promosso dal Cars (Comitato Amministratori Regione Sicilia) e dal portavoce e presidente del Consiglio Comunale di Pettineo, Gianfranco Gentile in collaborazione Michela Taravella, sindaco di Campofelice di Roccella, Luigi Miceli, sindaco di Tusa, Vito Rizzo, sindaco di Balestrate e Giuseppe Di Rosa, avvocato esperto in enti locali e referente per il Consorzio CEV.

Nel corso dell'appuntamento si è discusso degli aspetti con cui bisogna approcciarsi nell'affrontare la questione dei bandi comunitari. Gli amministratori hanno avuto modo di evidenziare le criticità ed anche gli obiettivi raggiunti per le loro comunità locali.

L'avvocato Giuseppe Di Rosa ha ragionato sull'utilità di tutte le opportunità che i Comuni devono sfruttare e sulle corrette procedure da seguire. Gianfranco Gentile, al termine dell'incontro ha annunciato che, con la collaborazione anche del Consorzio CEV, sarà attivato uno sportello informativo dedicato agli amministratori aderenti al Cars per tutte le questioni riguardanti le occasioni di sviluppo degli Enti locali.

Il punto d'incontro sarà a Palermo e per gli amministratori locali sarà sufficiente scrivere una mail all'indirizzo cars.sicilia@gmail.com per definire un appuntamento con un esperto che possa venire incontro alle loro esigenze.

"Le opportunità di finanziamento - dichiara Gianfranco Gentile - sono occasioni importanti che meritano molta attenzione da parte di tutte le amministrazioni comunali ed è per questo che esprimo compiacimento per la disponibilità che il consorzio CEV ha avuto nel voler affiancare quegli amministratori locali che avranno necessità di un consulto per meglio derimersi nell'ampio alveo dei bandi di finanziamento. Auguriamoci vivamente che da questa innovativa iniziativa possano trarne profitto diverse amministrazioni comunali di tutto il territorio siciliano".

