Via libera, con una circolare dell'Inps, alla proroga della Naspi prevista nel decreto Rilancio. Lo rende noto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo con un post pubblicato su Twitter. A giorni verranno anche comunicati gli importi.

«Nei prossimi giorni - aggiunge - i cittadini che ne hanno diritto riceveranno gli importi spettanti in via automatica. Un altro aiuto concreto per chi è più in difficoltà».

