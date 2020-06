Conte: "A luglio riduzione del cuneo fiscale. Calo Iva? Ne abbiamo discusso, non deciso"

"Sono stati giorni molto intensi e non ci siamo chiusi affatto, anzi ci siamo aperti". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa che chiude gli stati generali dell’economia, citando 82 incontri e dicendo che ieri si è iniziato alle 8 e chiuso oltre mezzanotte i lavori.

"E’ stato un confronto all’insegna della concretezza, della franchezza, della operosità: abbiamo parlato di progetti concreti, ci siamo anche detti cose che non vanno - ha poi aggiunto -. Ieri ho incontrato singoli commercianti o cittadini scegliendo tra le lettere ricevute. Abbiamo parlato di alcune misure che servirebbero nell’immediato. Il governo continua a monitorare l’emergenza economica e sociale ma abbiamo anche presentato una bozza di piano del rilancio".

Conte ha poi parlato di "Italia più inclusiva: dobbiamo dare impulso alla riduzione del cuneo fiscale con beneficio per i lavoratori: già a luglio avevamo predisposto una misura. E’ una direzione giusta che dobbiamo perseguire".

"Ci è stato presentato, e accogliamo un suggerimento, un progetto di un voucher di 500 euro per tre anni per le donne che aspirano a diventare manager. Nelle prime 100 imprese solo il 6% è guidato da donne", ha detto e poi ha parlato di università dicendo che va potenziata. "Dobbiamo investire nell’Università, ricerca e scuola. Un progetto solido per garantire la formazione continua dei lavoratori e professionisti o non recupereremo mai il gap di produttività. Occorre una formazione dirigenziale diffusa".

Conte ha poi parlato di riduzione dell’Iva che "è una delle ipotesi che abbiamo discusso, ma non abbiamo deciso anche perché è una misura costosa. Ma c'è preoccupazione sul fatto che non sia ripartito appieno quel clima di fiducia che fa innescare il circuito dei consumi. E’ una misura allo studio, questa settimana sarà già decisiva per una prospettiva del genere".

"Dobbiamo dare impulso alla riduzione del cuneo fiscale con benefici per i lavoratori, dobbiamo cercare di intervenire già a luglio. E’ una direzione giusta che dobbiamo perseguire", ha detto.

