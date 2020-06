Nuove norme di contrasto alla violenza di genere, dall'Ars il via libera alla legge

L'Ars, Assemblea regionale siciliana, ha dato il via libera alla legge su "Nuove norme di contrasto al fenomeno della violenza di genere e misure di solidarietà in favore delle vittime di crimini domestici e loro familiari", relatrice la presidente della commissione sanità Margherita La Rocca Ruvolo.

Il testo è passato con 35 voti a favore su 44 deputati presenti in aula. L’obiettivo della legge "è intervenire con misure innovative e più efficaci, anche se complementari, rispetto a quelle attuali nell’azione di contrasto al fenomeno conosciuto come violenza di genere e di prevedere misure di solidarietà agli orfani per crimini domestici". Prevista la creazione di una cabina di regia interistituzionale per il contrasto alla violenza di genere.

© Riproduzione riservata