Dl Rilancio, M5s: "Vuota la polemica della Lega sul premio ai medici"

“La polemica di Salvini e della Lega sul premio economico per medici, infermieri e personale sanitario è vuota come la loro conoscenza delle norme approvate dal parlamento italiano. Se ogni tanto leggessero quello che viene votato saprebbero che il premio per coloro che lavorano negli ospedali e che tanto si sono spesi nel periodo più critico dell’emergenza è già previsto nell’articolo 1 comma 1 del decreto Cura Italia. Se si passasse più tempo a lavorare in parlamento e meno tempo a fare polemiche sui social forse si eviterebbero certe figure ridicole. Salvini e la Lega la smettessero di diffondere fake news!”. Lo dichiarano i deputati della commissione Bilancio del MoVimento 5 Stelle.

