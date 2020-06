Stati generali, Musumeci: "Sono inutili, il Governo non ha progetti per il Sud"

Duro commento del presidente della Regione sicilia Nello Musumeci agli Stati generali ritenuti "inutili perchè il governo non ha un progetto per il Mezzogiorno e quindi non ha un progetto per la proiezione mediterranea. Sarebbe bastato mettere assieme i governatori del sud e capire di quali esigenze abbiamo bisogno. Serve pragmatismo e buona volontà".

Lo ha detto nel corso del programa Tagadà su La7. "Centrodestra? Non ho titolo - ha detto - per dare la pagella ai leader del centrodestra. Ho ritenuto inutile questa esperienza ma ci andrei per dovere istituzionale. I rapporti col centrodestra li regola il presidente del Consiglio. Se riteniamo che siano inutili - ha aggiunto -, meglio dedicarsi ad altre cose".

"Come si fa a non pensare alla Sicilia piena di turisti, nazionali e stranieri? Le misure sono decise in sede nazionale, d’accordo con i governatori. Se il mondo scientifico dice che certe misure possono essere momentaneamente deposte in cassetto vuol dire che ci sono le condizioni perchè si possa aprire la maglia", ha aggiunto.

"La precauzione e la cautela non sono mai troppe", ha ricordato il governatore siciliano, che ha aggiunto: "La nostra app, che chiunque può scaricare, consente al turista di essere accompagnato dal nostro sistema sanitario regionale. E’ una sorta di medico che accompagna il turista senza farsi vedere. Sono circa 20 mila le persone venute in Sicilia che in due giorni l’hanno scaricata".

"Cammino sempre con la mascherina - ha spiegato Musumeci rispondendo a una domanda in merito agli eventi pubblici e alle immagini del leader della Lega, Matteo Salvini, circondato dalle persone per i selfie - e faccio in modo di tenere, quando la gente si avvicina, un metro di distanza".

