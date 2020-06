Coronavirus, Sileri: "Siamo usciti da fase acuta, ora convivenza col Covid"

"Siamo usciti dalla fase acuta. Quella come l’abbiamo vissuta fino ai primi di maggio non c'è". La fase è di "convivenza" con Covid-19 e "la situazione è molto sotto controllo" grazie alle misure adottate. Lo dice il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri a SkyTg24.

"Ci troviamo ora in una fase di convivenza, le nostre misure hanno funzionato. In Lombardia i numeri erano alti, è chiaro che ci siano ancora diverse persone contagiate. Quello che interessa ora è guardare l’andamento di questi numeri di settimana in settimana. Il virus continua a circolare ma è ben più controllabile", precisa.

"Non c'è un problema Lombardia - ribadisce -, dove vedo numeri in costante calo negli ospedali, ma di possibili focolai in tutta Italia. Vorrei mettere una pietra sopra per le preoccupazioni sulla Lombardia e delle regioni vicine".

Il viceministro interviene anche sui fondi del Mes: "Bene i soldi del Mes ma che siano rapidi e senza vincoli: 20-25 miliardi vanno indirizzati al personale, serve una riforma strutturale per assumere e alzare i salari definitivamente perchè in molti casi gli operatori cercano vantaggi economici altrove".

