Centrodestra in piazza a Roma contro il governo fra Tricolore, selfie e mascherine

Al via poco prima delle 10 a Piazza del Popolo, a Roma, la manifestazione simbolica con cui il centrodestra ha scelto di festeggiare il 2 giugno. Come annunciato, è stato srotolato un lungo tricolore, portato lungo via del Corso. Tantissimi i parlamentari presenti tutti con la loro mascherina. Qualcuno urla «dimissioni, dimissioni», «libertà libertà».

Al fash mob del centrodestra presenti anche i tre leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Presenti circa 300 tra dirigenti di partito e parlamentari, è stata srotolata una lunghissima bandiera Tricolore a occupare più di metà della piazza.

"Conte, Conte vaffà e 'Libertà". Sono gli slogan intonati dai sostenitori del centrodestra nel corteo improvvisato nell’ultimo tratto di via del Corso, mentre Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani procedono verso largo dei Lombardi per rilasciare dichiarazioni alla stampa. La folla ha poi intonato anche l’inno di Mameli.

2 giugno, il centrodestra manifesta a Roma: folla e assembramenti in città Il presidente di “Fratelli d’Italia“, Giorgia Meloni, scatta un selfie con Antonio Tajani e Matteo Salvini I leader dei partiti del centrodestra sfilano a Roma con una bandiera tricolore alle spalle Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini guidano in corteo del centrodestra a Roma Un saluto “gomito a gomito“ tra Matteo Salvini e un manifestante Una folla di gente si accalca attorno al segretario della Lega, Matteo Salvini Il leader della Lega, Matteo Salvini, interviene durante la manifestazione del centrodestra a Roma Foto e selfie di manifestanti insieme al leader della Lega Matteo Salvini Folla di giornalisti alla manifestazione del centrodestra a Roma, nel giorno della Festa della Repubblica Il segretario della Lega Matteo Salvini circondato da giornalisti a Roma in occasione della manifestazione del 2 giugno Il vice presidente di “Forza Italia“ Antonio Tajani, il presidente di “Fratelli d’Italia“ Giorgia Meloni e il segretario della Lega, Matteo Salvini durante l’evento organizzato dal centrodestra a Roma iil 2 giugno 2020 Corteo del centrodestra in via del Corso a Roma, in occasione della Festa della Repubblica

Salvini, Meloni e Tajani procedono con dietro i dirigenti del partito che portano l’enorme Tricolore. Salvini si è fermato più volte a salutare e fare 'selfie' coi sostenitori.

«Capisco la voglia e la rabbia, ma dobbiamo costruire un percorso che porti l’Italia lontano senza dover aspettare aiuti esterni che tanto non arrivano», dice Matteo Salvini parlando al termine dell’iniziativa del centrodestra a Roma. «Siamo qui a nome degli italiani dimenticati in questi mesi e discriminati, c'è un pregiudizio nei confronti del privato, lavoratori autonomi e liberi professionisti, invece non ci possono essere lavoratori italiani dimenticati», ha continuato il segretario leghista.

«Trasformiamo queste proposte in emendamenti e suggerimenti al governo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto unità e collaborazione? Allora noi da queste piazze portiamo delle proposte. Sulla cassa integrazione hanno scelto la burocrazia».

