Spiragli sulle aperture dei negozi la domenica in Sicilia, Musumeci: "Valuteremo nei prossimi giorni"

Si aprono spiragli sulle aperture delle attività commerciali al dettaglio la domenica e nei festivi in Sicilia. Il presidente della Regione annuncia che si terrà un confronto dopo il quale verrà valutata un'eventuale modifica alle attuali disposizioni.

«L'opportunità di riaprire alcune attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sarà valutata, nei prossimi giorni, con la necessaria attenzione - dice Musumeci -. Ogni decisione, comunque, non potrà prescindere da un confronto con i vertici regionali delle organizzazioni di categoria e sindacali, fissato per martedì e giovedì della prossima settimana».

Il confronto fa seguito alle pressioni arrivate soprattutto dai commercianti palermitani che oggi, attraverso il presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio, hanno inviato un appello a Musumeci.

“La richiesta - ha spiega Patrizia Di Dio - è supportata da migliaia di commercianti che sono con l’acqua alla gola dopo 75 giorni di chiusura forzata e che non possono permettersi di perdere occasioni di vendita nelle giornate domenicali e festive, a maggior ragione in questa fase di ripartenza. L’apertura dei negozi, coniugata con la voglia e la necessità delle famiglie di tornare ad acquistare, non può certamente rappresentare un pericolo di contagio in più rispetto ai giorni feriali, considerato il grande senso di responsabilità già dimostrato in questa prima settimana di lavoro nell’applicazione delle regole dettate dall’ordinanza”.

© Riproduzione riservata