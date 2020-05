Samonà assessore, il Sadirs: "Riprendere al più presto le relazioni sindacali"

“Apprendiamo con favore la nomina del nuovo assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia, Alberto Samonà. Quindici mesi senza una guida sono pesati molto per un assessorato che ha un’importanza rilevante per la nostra Sicilia, il cui patrimonio è la principale attrattiva per il nostro turismo. Al neo assessore auguriamo un buon lavoro, auspicando di potere riprendere quanto prima le relazioni sindacali, assenti oramai da tempo, relazioni utili a una crescita ed una conoscenza dei veri problemi che affliggono il settore, relazioni scevre da interessi che potranno solamente giovare ad un rilancio e ad un miglior funzionamento del patrimonio culturale siciliano”.

Scrive in una nota il Sadirs a firma di Fulvio Pantano, Peppino Salerno e Giuseppe Di Paola.

