Coronavirus e bambini, riaprono i centri estivi per l'infanzia: tutte le regole e le linee guida

Con la fine del lockdown riaprono anche i centri estivi per i bambini. Ad annunciarlo è il viceministro dell’Istruzione, Anna Ascani.

"Da domani inizia una nuova fase - afferma -. Il lockdown ha prodotto risultati importanti e finalmente i reparti dedicati dei nostri ospedali non sono più sottoposti alla pressione delle scorse settimane. Grazie al senso di responsabilità dimostrato dagli italiani, ora, con grande cautela e nel rispetto delle regole, si può ricominciare".

A ripartire però solo "le piccole attività - sottolinea -, ci si potrà spostare con più semplicità, si potrà partecipare alle celebrazioni religiose. E grazie allo straordinario lavoro che abbiamo fatto insieme al Ministero della Famiglia, possono iniziare anche le attività nei Centri Estivi, nel rispetto delle linee guida diffuse ieri".

TUTTE LE LINEE GUIDA DEI CENTRI ESTIVI

"Resta l’amaro in bocca, però, per il diniego del Comitato tecnico scientifico rispetto alla riattivazione, anche sperimentale, dei servizi educativi per l’infanzia - aggiunge -. E forse ha ragione chi dice che dovremmo riuscire a consentire almeno a chi conclude la scuola primaria di potersi salutare in piena sicurezza, evitando comunque assembramenti".

