Università, Manfredi: "Da giugno esami e lauree in presenza a Palermo e Roma"

A partire da giugno anche gli studenti universitari di Palermo potranno tornare a sostenere esami e lauree direttamente in ateneo. A farlo il ministro dell’Università Gaetano Manfredi ad Un giorno da pecora.

«Già da giugno alcuni atenei inizieranno a fare esami e lauree in presenza, per esempio questo avverrà a Palermo e a Roma La Sapienza. Non così negli atenei del nord che hanno molti fuorisede - ha detto il ministro -. Le lezioni inizieranno a settembre, col nuovo semestre, ogni ateneo sta facendo un piano per rispondere alle necessità di sicurezza».

