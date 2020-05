Coronavirus, scende da 3 mila a mille euro la sanzione massima per chi non rispetta le misure

Alla Camera è atteso per oggi il voto finale sul Dl Covid. Ieri, intanto, è stata approvata la diminuzione da 3 mila a mille euro della sanzione massima per chi non rispetti le limitazioni imposte dal lockdown. Lo prevede un emendamento firmato da Simone Baldelli, di Forza Italia, che ha ottenuto il parere favorevole del relatore e del governo e che è stato approvato all'unanimità: 430 voti favorevoli.

Baldelli ha definito quanto previsto dall'emendamento "una norma di buon senso". Il tetto minimo resta di 400 euro.

Il Dl Covid, emanato il 25 marzo, stabilisce la cornice del lockdown, individuando le misure che possono essere adottate "per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19", come la possibilità di limitare la circolazione delle persone, di proibire gli assembramenti e le manifestazioni, di sospendere le cerimonie religiose, di chiudere i negozi, le scuole, i teatri e gli stadi, di limitare le attività sportive.

