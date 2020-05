Regione, venerdì il vertice per il rimpasto: Agricoltura o Beni culturali alla Lega

Un vertice di maggioranza per affrontare il tema del rimpasto nel governo Musumeci e la nomina dei nuovi dirigenti generali nei dipartimenti della Regione: il confronto, secondo quanto trapela da ambienti della coalizione, è previsto per venerdì prossimo.

Da giorni nel governo si discute di un possibile rimpasto in giunta. Tra i partiti a cui fare posto c'è la Lega. Musumeci, spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, non vorrebbe concedere la casella dei Beni Culturali, vuota dalla morte di Sebastiano Tusa, e Forza Italia per cedere l'Agricoltura vorrebbe una contropartita che farebbe aumentare il suo peso in giunta magari indicando due new entry: l'agrigentino Riccardo Gallo e il trapanese Tony Scilla.

Nel frattempo, nella Lega le posizioni si sono ingarbugliate col candidato assessore Orazio Ragusa che pare abbia perso quota a favore dell'ipotesi di un esterno.

