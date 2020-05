Minacce all'assessore Razza, la solidarietà dei sindacati: "Fatti intollerabili"

Solidarietà per le minacce ricevute è stata espressa all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza anche dai sindacati. Il Nursind Sicilia per nome e per conto di tutti i segretari territoriali siciliani ha espresso la totale vicinanza e solidarietà all'assessore Ruggero Razza. "I fatti incresciosi nei suoi confronti sono un intollerabili per tutte le istituzioni sociali e democratiche di questa Regione".

La segreteria regionale Fials ha espresso sincera solidarietà nei confronti dell'assessore Razza sottolineando sincero apprezzamento per il lavoro da svolto. "Siamo ben consapevoli delle difficoltà affrontate dal governo regionale e dall'assessorato per “ traghettare” la sanità siciliana da una situazione di dissesto ad una nuova fase di equilibrio economico e di efficienza. Oltre al lavoro fatto, ci attende una nuova fase di grande difficoltà, aggravata dal sopraggiungere dell’attuale pandemia, fase operativa in cui il sindacato e la Fials vogliono essere protagonisti al suo fianco, non astenendosi dalla critica costruttiva, che ha sempre contraddistinto l’attuale fase di relazione, ma collaborando nella costruzione di una sanità nuova e diversa, caratterizzata dall’universalismo e giustizia sociale".

