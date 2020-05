Fase 2, Speranza: "Sarà il momento più difficile, sono molto preoccupato"

La fase 2 sarà difficile e delicata. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Mezz'ora in più su Raitre. "Non è con i controlli che si vince questa partita, ma con la persuasione - ha spiegato -. La stragrande maggioranza degli italiani ha capito il rischio. Penso che quella sia la spinta. Voglio avere fiducia nelle persone, non bastano i controlli, qualche posto di blocco, c'è bisogno compattezza del nostro Paese. Ora arriva la fase più difficile, rispettare le regole diventa più decisivo".

"La regola è essere consapevoli di essere dentro l’epidemia, ripartiamo con cautela, c'è bisogno di grande cautela, gli spostamenti si possono fare per ragioni di lavoro, salute e stato di necessità. Abbiamo valutato che dopo 2 mesi ci fosse l’esigenza di vedere persone care, non è il liberi tutti, è un primo passo - ha detto -. Diciamo alle persone che possono incontrare relazioni strette. Noi gli diciamo si può ricominciare, ma lo si faccia con massima attenzione".

"Questa partita - ha concluso Speranza - non si vince per decreto, non basta l'ordinanza o un decreto, sono strumenti che servono, ma quello che conta è il comportamento di ciascuno".

© Riproduzione riservata