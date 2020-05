Fase 2, Boccia: Dopo il 18 maggio ci saranno differenze tra le Regioni"

A partire dal 18 maggio ogni Regione potrà attuare misure diverse in base al numero dei contagi da coronavirus. Lo ha spiegato nel corso del programma di Rai 3 "Mezz'ora in più il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

«Dopo il 18, o nella settimana successiva, ci saranno differenze territoriali - ha detto - , ogni Regione potrà fare alcune cose in funzione della sicurezza che ha costruito».

«Gli strumenti per mettere in evidenza differenze territoriali ce li abbiamo», ha garantito il ministro.

