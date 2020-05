Fratelli d'Italia, Varchi responsabile per le politiche per il mezzogiorno

Carolina Varchi, avvocato e deputato palermitano di Fratelli d'Italia, è stata nominata dalla presidente Giorgia Meloni, responsabile del dipartimento delle politiche per il mezzogiorno, nell'ambito della riorganizzazione del partito.

"Ringrazio Giorgia Meloni per avermi affidato la guida di questo importante dipartimento - dice Carolina Varchi -. Mai come in questa epoca una forza dalla vocazione autenticamente patriottica come la nostra, deve farsi portavoce della voglia di ripartire che proviene dal Sud e dalle Isole d'Italia. Difenderò il sogno di un Mezzogiorno che innova e produce - sottolinea - che va oltre il sole e il mare, valorizzando appieno le bellezze naturali e storiche, che trattiene i suoi ragazzi con infrastrutture e imprese al passo con le sfide che ci attendono".

