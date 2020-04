Finanziaria, inizia l'esame all'Ars: caos in aula per emendamento sull'Oasi di Troina

È cominciato in salita l’esame della legge di stabilità (26 articoli) all’Ars. A creare tensione in aula è stato un emendamento del Pd, che aumenta da 4 a 5 milioni i fondi per l’Oasi di Troina recuperando la copertura dal capitolo che riguarda i fondi del turismo.

In aula è esploso il caos, col governo contrario all’emendamento pur sottolineando la vicinanza all’Oasi di Troina, colpita dal coronavirus. A difendere la posizione del governo in aula l'assessore regionale Toto Cordaro. Il capogruppo del Pd, Guseppe Lupo, ha quindi chiesto il voto segreto. Il presidente Gianfranco Miccichè è stato costretto a sospendere i lavori per qualche minuto.

© Riproduzione riservata