Coronavirus, Bonafede: "Sulle scarcerazioni coinvolgere l'Antimafia"

«Le decisioni sulle scarcerazioni per motivi di salute vengono adottate in piena autonomia e dalla magistratura. Lo sanno tutti... o forse no, a giudicare da qualche video in rete. D’accordo col Presidente della Comm. Antimafia, Nicola Morra, siamo pronti a intervenire.

Alcune delle proposte verranno inserite nel prossimo dl. Tra queste, merita maggiore approfondimento quella che di coinvolgere la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nelle decisioni relative ad istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia». Così su Fb Alfonso Bonafede.

«Ho avviato tutti gli accertamenti interni ed esterni, anche presso l’ispettorato, sulle varie scarcerazioni», spiega il Guardasigilli e capo delegazione del M5S che, sulla proposta da inserire nel prossimo decreto legge, mira a coinvolgere - oltre alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - anche le «Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo». «Come al solito, nessuna chiacchiera: soltanto leggi scritte nero su bianco», spiega.

