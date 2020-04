Coronavirus, gli amministratori siciliani a Conte: "Basta polemiche sui social"

Con una missiva indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, 187 Amministratori locali siciliani, la cui matrice è riconducibile al Cars (Comitato amministratori regione siciliana) hanno chiarito la loro posizione sulle polemiche nate in questi giorni sia sui social network che sulla stampa, circa le responsabilità delle Istituzioni sui provvedimenti di contenimento del Covid-19 e sulla Fase 2 da avviare dopo le restrizioni delle scorse settimane. "La situazione emergenziale in cui versa il nostro Paese - recita la nota - è molto delicata ed è per questo che giornalmente le Istituzioni, le forze dell’ordine, il personale sanitario, i volontari e quanti si stanno adoperando per il bene delle nostre comunità, hanno profuso il massimo impegno per fronteggiare la pandemia. Purtroppo, assistiamo ogni giorno a rimbalzi di responsabilità ed attacchi gratuiti su eventuali provvedimenti che andavano assunti con molto anticipo per evitare il propagarsi del virus. In questa fase non riteniamo che tutto ciò possa portare giovamento alla nostra Nazione ed è per questo che facciamo appello al buon senso da parte di tutte le forze politiche, con l’auspicio che si ponga in essere un lavoro di squadra che coinvolga tutti i partiti presenti nell’attuale scenario politico".

"A nostro avviso, soltanto in questo modo sarà possibile affrontare nella maniera migliore la cosiddetta 'fase 2' ed elaborare tutte le iniziative possibili per garantire un’adeguata ripresa. Siamo altresì convinti che, prima di avviare una fase di ripresa graduale, sia necessario un costante confronto con esperti qualificati dell’OMS e dell’ISS, per evitare un repentino ritorno del contagio e quindi vanificare tutti gli sforzi che le popolazioni hanno fatto negli ultimi tempi". "Riteniamo che per il numero dei rappresentanti degli Enti locali siciliani che ne fanno parte, anche il Cars debba essere coinvolto nella gestione della nuova fase che ci apprestiamo a vivere. Ci dissociamo pertanto - chiosa il Presidente del Comitato degli amministratori, Gianfranco Gentile - dallo sciacallaggio che taluni nei social network ed anche su alcuni quotidiani, stanno facendo tra territori del Nord e del Sud, con delle affermazioni che stanno alimentando il dibattito tra Settentrione e Meridione".

© Riproduzione riservata