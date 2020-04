Anche il Papa in pressing per la riapertura: "Così non è Chiesa"

Celebrare la messa senza popolo "è un pericolo", queste modalità a distanza sono legate "al momento difficile" ma "la Chiesa è con il popolo, con i sacramenti". Non si può "viralizzare la Chiesa, i sacramenti, il popolo". "E' vero che in questo momento" occorre celebrare a distanza ma "per uscire dal tunnel, non per rimanere così" perché la Chiesa "è familiarità concreta con il popolo". "Questa non è la Chiesa, è una Chiesa in una situazione difficile". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa a Santa Marta.

Il Papa oggi ha rivolto il suo pensiero alle donne in gravidanza preoccupate dall'emergenza sanitaria. "Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa, le donne incinte " che a causa dell'emergenza "si preoccupano" e si chiedono "in quale mondo verrà mio figlio".

"Preghiamo per loro - ha detto Papa Francesco nell'introduzione della messa a Santa Marta - che il Signore dia loro il coraggio" per affrontare questo momento. ANSA

