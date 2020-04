Coronavirus, jogging nel raggio di un km da casa e all'alba: in Sicilia si valuta la misura

Fare jogging all'aperto ma entro il raggio di un chilometro da casa e all'alba. È l'ipotesi al vaglio in Sicilia, annunciata dall'assessore regionale allo Sport Manlio Messina.

«Sono centinaia la richieste che mi sono arrivate in questi giorni da parte di cittadini che desidererebbero tanto poter tornare a praticare sport individuale all’aria aperta, come per esempio la corsa. Assicuro tutti gli appassionati che mi impegnerò affinchè si possa valutare se sussistono le condizioni di sicurezza sanitaria per consentire a chi pratica il running di poterlo svolgere nel raggio di un chilometro dalla propria abitazione, da soli, la mattina nella fascia oraria compresa tra le 5.30 alle 7», ha detto l’assessore a Siciliarunning. Attualmente l'attività sportiva all'aperto è vietata in Sicilia.

