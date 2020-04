Renzi: "Riaprire fabbriche in sicurezza, rischiamo disastro economico"

"Bisogna riaprire subito. Con tutti i dispositivi di sicurezza ma subito", dice Matteo Renzi che in un’intervista al Sole 24 Ore insiste per la ripresa immediata delle attività produttive.

"Ho l’impressione - sottolinea il leader di Italia Viva - che in troppi non si rendano contro del disastro economico e occupazionale che rischiamo". Renzi afferma di essere "felice" per il via libera alla riapertura delle librerie "ma - spiega - quando penso alla ripartenza penso alle fabbriche, non alle cartolerie".

"Perchè Pasini può produrre acciaio in Germania e non in Italia?". L’ex premier boccia poi come "cultura della vecchia sinistra" ogni ipotesi di patrimoniale, perchè "le tasse vanno abbassate, non alzate" e inoltre "chiedere un contributo a chi guadagna più di 3.000 euro netti al mese significa colpire come prima categoria i medici".

