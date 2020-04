Sabato in Sicilia supermercati aperti fino alle 23, arriva la circolare per agevolare le famiglie

Il governo tiene duro e nonostante le polemiche non modifica di una virgola l'ordinanza sullo stop anche alle consegne a domicilio nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Ma per agevolare le famiglie, in previsione delle due giornate di chiusura, i negozi alimentari già autorizzati potranno prolungare l'orario di apertura di sabato fino alle 23.

Lo ha disposto il governatore siciliano Nello Musumeci, con una circolare a firma del capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Più tempo, dunque, per fare la spesa, evitando affollamenti e consentendo alle famiglie di poter prendere le provviste per affrontare i due giorni di festa.

La decisione arriva al termine di un'altra giornata di polemiche per le misure ritenute troppo severe. La rivolta della cassata è stata definita, perchè nei giorni della pandemia anche le tradizioni sono a rischio. E i siciliani potrebbero essere "condannati" a una Pasqua senza cassata. Le pasticcerie scontano infatti il lockdown e le consegne a domicilio, che in queste settimane hanno dato una boccata d'ossigeno a bar, ristoranti e clienti, devono fare i conti con il divieto deciso dal governatore siciliano Nello Musumeci.

Una decisione che non piace agli esercenti commerciali, alle associazioni di categoria, ai siciliani e a parte della politica. Il diktat del governatore, che nelle scorse settimane aveva imposto anche la chiusura dei supermercati nei giorni festivi, ha scatenato una rivolta: la "rivolta della cassata", capeggiata, pacificamente, dal presidente dell'Assemblea Regionale Gianfranco Miccichè.

Per ovviare al divieto clienti e pasticceri cercano di organizzarsi: i laboratori sono sommersi di prenotazioni. E' una corsa contro il tempo. L'imperativo è preparare più cassate possibile per consegnarle prima di Pasqua, prima cioè dello stop forzato. E il destino di chi compra, costretto a mangiare un dolce non fresco o addirittura scongelato, non è più roseo.

