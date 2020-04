Coronavirus, il viceministro della Salute: "Passeggiate forse prima di maggio ma con le mascherine"

Nonostante la prudenza generale, nel governo c'è chi si sbilancia: "Tra qualche settimana forse sarà possibile cominciare a uscire, con precauzioni, intendo con le mascherine, forse prima dell'inizio di maggio". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri rispondendo sui 'tempi del ritorno alla normalità' durante il programma Centocittà su Rai Radio1, condotto da Ilaria Amenta, Gianluca Semprini e Duccio Pasqua.

"Un progressivo ritorno alla normalità è auspicabile - ha aggiunto -, ma è presto per dirlo e poi bisogna stare attenti agli eventuali focolai, perchè il virus rimane nella nostra società e fino a che è tra di noi qualcuno può essere contagiato".

"Sono ottimista sui dati relativi ai contagi, perchè i numeri calano. Ma la cosa che mi preoccupa di più è il mantenimento delle regole date. Il virus prende tutti, abbiamo visto morire anche molti giovani, dobbiamo resistere".

Sull'uso delle mascherine alcune Regioni stanno disponendo apposite misure. Obbligatorie in Lombardia, la Toscana sta seguendo lo stesso esempio, poi c'è chi vuole imporle solo in alcuni luoghi come i supermercati. "Quando torneremo alla normalità, convivendo con il virus, l'utilizzo delle mascherine sarà fondamentale - aggiunge Sileri -, soprattutto quando non sarà possibile mantenere la distanza di sicurezza. La vera normalità arriverà con il vaccino".

© Riproduzione riservata