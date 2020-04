Coronavirus, in Lombardia diventa obbligatorio coprire naso e bocca

In Lombardia diventa obbligatorio coprire naso e bocca uscendo da casa. Lo stabilisce un'ordinanza della Regione. «L'ordinanza del presidente della Regione - si legge in una nota - introduce l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sè stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità) hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani».

