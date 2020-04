Coronavirus, il governo ha deciso: tutte le misure prorogate fino al 13 aprile

Le misure restrittive contro il coronavirus saranno confermate fino al 13 aprile. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza in Aula al Senato durante l'informativa sull'emergenza.

Ad ascoltarlo nell'Emiciclo c'è un discreto numero di senatori: tutti indossano guanti e mascherine.

"La decisione del governo - ha detto - è di prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato.

"Siamo nel pieno di un'esperienza durissima e drammatica - ha aggiunto -, avremo tempo e modo di valutare ogni atto e conseguenza, ma a tutti è chiara una cosa: il Servizio sanitario nazionale è il patrimonio più prezioso che possa esserci e su di esso dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo. Sono convinto che il Parlamento - ha detto - saprà essere all'altezza di questa sfida".

Il clima politico "positivo e unitario è una precondizione essenziale per tenere unito il Paese in questo momento difficile della nostra storia. Non è il tempo delle divisioni", ha aggiunto il ministro nell'informativa al Senato. "L'unità e la coesione sociale sono indispensabili in queste condizioni, come ha detto il presidente Mattarella", e ha sottolineato di "non considerare la discussione parlamentare una formalità o un dovere d'ufficio. Sono qui anche per ascoltare le proposte di tutte le forze politiche".

