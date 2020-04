Coronavirus, Bonetti: "Distanziamento dai nonni durerà a lungo"

"A noi interessa introdurre in modo graduale per tutti i minori un’attività di relazione, ma accompagnandoli nella consapevolezza che le uscite non saranno più le stesse di prima ancora per molto tempo", dice la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, intervistata da 'La Stampa'.

"Le misure di contenimento sociale andranno avanti molto più a lungo di quello che potevamo sperare perchè più a lungo dobbiamo pensare al distanziamento sociale, ma non possiamo pensare di tenere ancora chiusa un’intera generazione", sottolinea Bonetti.

E per il dopo spiega: "Nel mio settore di competenza, l’osservazione empirica del fenomeno mi permette di dire che per tutelare la salute dei nonni va ritardato il rapporto con i nipoti e che quindi devo dare alle famiglie gli strumenti per organizzare una vita diversa da quella precedente, non potendosi inizialmente basare sull'aiuto concreto che finora i nonni hanno rappresentato. Allo stesso tempo bisogna prevedere misure per aiutare la popolazione anziana ad andare avanti e vivere bene".

