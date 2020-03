Lamorgese: "Preoccupa la situazione sociale al Sud ma lo Stato si farà carico dei cittadini"

"Lo Stato deve contrastare e perseguire qualsiasi comportamento illegale e che possa avere ricadute sulla sicurezza pubblica. Lo faremo con fermezza, ma comprendendo la difficoltà che stiamo vivendo". Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, intervistata da Maria Latella su Skytg24 a proposito di qualche episodio registrato al Sud.

"Sono preoccupata della situazione generale che si sta delineando. Spero che le risorse arrivino quanto prima ai cittadini perchè hanno delle esigenze importanti delle quali non può che farsi carico lo Stato" ha aggiunto. "I reati in questo periodo sono diminuiti del 64%. Il fatto di essere costretti in casa, però può generare degli episodi di violenza, soprattutto nei confronti delle donne, che non sempre in questi momenti si è in grado di denunciare, per cui presto lanceremo un’apposita app che possa aiutarle ad affrontare questi momenti", ha chiosato.

