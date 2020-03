Coronavirus, in Sicilia aiuti dai fondi europei: ma la Regione teme siano gestiti da Roma

Dai fondi europei aiuti per la Sicilia. Dai 3 ai 4 miliardi potrebbero essere a disposizione dell'Isola, se la partita che si sta giocando tra il governo nazionale e quello regionale avrà l’esito sperato da Palazzo d’Orleans. Come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, i buoni segnali sono arrivati da Bruxelles che ha anticipato al governo Conte l'intenzione di concedere l’uso dei fondi Ue anche per rafforzare la sanità, sostenere le imprese e finanziare misure che incentivano il lavoro.

Ma Roma - come da giorni ripete il ministro per il Sud. Giuseppe Provenzano - vorrebbe centralizzare la riprogrammazione e la gestione di tutte le risorse rimaste finora nei cassetti in ogni Regione. E Palazzo d'Orleans, che in questa sfida gode dell'appoggio di tutto il centrodestra e anche dei grillini isolani, è pronta a difendere i fondi siciliani. L’assessore all’Economia Gaetano Armao si dice ovviamente favorevole a modificare la programmazione ma prima occorrerà evitare che i soldi tornino a Roma.

© Riproduzione riservata