Spostamenti durante l'emergenza coronavirus, il Viminale: ecco quelli consentiti

Il Viminale, dopo l'emanazione del nuovo decreto che restringe ulteriormente la possibilità di uscire di casa, precisa quali sono gli spostamenti considerati legittimi attraverso una circolare inviata ai prefetti da Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell’Interno.

Il divieto alle persone di spostarsi «dal comune in cui attualmente si trovano», tranne che «per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute», si legge nella circolare, «persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che

possano favorire la diffusione dell’epidemia».

Rimangono tuttavia consentiti i movimenti effettuati «per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere. Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune».

