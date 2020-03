Coronavirus, Cisl: "Sospendere le tasse in Sicilia"

«Alla vigilia del confronto on line sull'emergenza coronavirus con l’assessore al Lavoro e alle Politiche sociali Antonio Scavone previsto per domattina, non c'è solo il nodo delle imposte dello Stato. C'è anche quello delle addizionali comunali e regionali». Lo dice Sebastiano Cappuccio segretario della Cisl Sicilia. «Al governo Musumeci - afferma - chiediamo di sospendere le tasse di Comuni e Regione, che non pesano meno di quelle dello Stato su famiglie e imprese».

A Scavone, fa sapere quindi, chiederemo di «fare di tutto perché nessuno, a causa del coronavirus, resti senza reddito. Per tutti devono essere previsti ammortizzatori sociali in deroga che impediscano situazioni di pesante disagio sociale».

Quanto alla ricaduta dell’epidemia nei luoghi di lavoro, «ci aspettiamo - dice il segretario - il ricorso più ampio possibile allo smart working. E l’applicazione del protocollo sulla sicurezza sottoscritto a Roma da governo e parti sociali, anche con accordi specifici azienda per azienda».

© Riproduzione riservata