Coronavirus, Corrao: "Allarme black out dei fondi Ue in Sicilia"

«La diffusione galoppante del contagio da Covid-19 in Sicilia, rischia di mettere in ginocchio anche la gestione dei fondi Ue. O ci si muove adesso o sarà blackout totale». Lo dice l’europarlamentare M5s, Ignazio Corrao, che, con una interrogazione rivolta alla Commissione Europea, lancia l’allarme black out dei fondi Ue per la Sicilia con il diffondersi del contagio da Covid-19.

«La Commissione avrebbe proposto di utilizzare i fondi 'non spesì dei programmi operativi. Oltre a questo, però, bisognerebbe recuperare fondi aggiuntivi e non quelli già programmati nei programmi operativi - aggiunge - Occorre scongiurare che le Regioni del Sud, più in ritardo nella spesa, perdano risorse per lo sviluppo nel corso di questa fase delicata nell’ambito di una eventuale redistribuzione a livello nazionale. Sarebbe la mazzata finale allo sviluppo del Mezzogiorno e si allargherebbe ulteriormente il divario con le regioni del nord».

«Chiedo alla Commissione - spiega Corrao - di aumentare in via straordinaria l’anticipo di almeno il 50% delle risorse previste dei programmi operativi per far fronte alla liquidità della Regione. Bruxelles proroghi termini di scadenza dei vari programmi operativi per lo sviluppo regionale, l’occupazione e lo sviluppo rurale e sostenga concretamente le imprese che rischiano di sparire per sempre sotto la nube del Covid-19. Tutto ciò va fatto adesso».

