Coronavirus, Musumeci: "Cento posti letto per i pazienti anche su una nave da crociera"

"In Sicilia l’epidemia non ha raggiunto particolari dimensioni, adottiamo misure di prevenzione e c'è un grande senso di responsabilità da parte dei cittadini, la comuntà siciliana ha compreso". Lo ha dichiarato il governatore della Sicilia Nello Musumeci intervenuto a Omnibus su La7.

"Ventimila persone sono rientrate in Sicilia negli ultimi 4 giorni e quasi tutte si sono registrate come abbiamo chiesto di fare, quelli della zona rossa stanno osservando la quarantena, come del resto sto facendo io. Prevale la convinzione che se oggi facciamo qualche sacrificio possiamo goderne in libertà e normalità".

"Stiamo predisponendo nuovi posti letto, ne abbiamo pronti 200 per la rianimazione - ha aggiunto -, domani si riunirà la giunta per chiedere alle cliniche di dare il loro apporto, alle università di immettere in servizio gli specializzandi, in più ho parlato con l’autorità portuale di Palermo che mi conferma che c'è un armatore disposto a mettere una nave crociera a disposizione per un centinaio di posti letto. Siamo pronti per ogni evenienza. Fino a questo momento non abbiamo nessun decesso e quindi continuaiamo a sperare".

© Riproduzione riservata