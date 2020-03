Coronavirus, Catalfo: "In arrivo congedi parentali speciali e voucher per babysitter"

Nel decreto ci sarà «un congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane e in alternativa la possibilità di usare un voucher per babysitter». Lo dice il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo a Palazzo Chigi.

Per aiutare le famiglie con figli fino a 12 anni arriveranno dei «congedi speciali» di 12-15 giorni (niente limiti di età per chi ha figli disabili), parametrato al reddito, o voucher babysitter da utilizzare in alternativa, che saranno potenziati per gli infermieri. In più si sta studiando anche un apposito bonus per chi deve accudire anziani non autosufficienti.

«Stiamo preparando norme a tutela delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie» e ci sarà «un allargamento degli ammortizzatori sociali, con la possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le imprese da 5 a 15 dipendenti e una cassa integrazione speciale che vada a tutelare tutti i lavoratori su tutto il territorio nazionale al di là delle categorie a cui appartengono», ha aggiunto il ministro del Lavoro in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha stanziato 25 miliardi per l’emergenza coronavirus.

Ma si agirà anche sui mutui prima casa delle famiglie, in particolare per quelle che hanno attività autonome, e sulla cassa integrazione estesa a tutti i settori e anche alle piccole attività che attualmente non possono farvi ricorso.

