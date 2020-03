Coronavirus, 24 casi in Sicilia: ricoverati in 7, positiva medico di Sciacca

Ventiquattro contagiati dal coronavirus in Sicilia. Cresce ma lievemente il bilancio delle persone infette nell'Isola. Il dato è aggiornato alle 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana alla Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 24 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania).

Risultano ricoverati 7 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania e uno a Enna) di cui nessuno in terapia intensiva, mentre 17 sono in isolamento domiciliare. Domani il prossimo aggiornamento, così comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Intanto si lavora per potenziare l'assistenza. La Regione punta ad aumentare i posti di letto di terapia intensiva (un centinaio in più) mentre dalle cliniche private è arrivata la disponibilità all'utilizzo delle loro strutture qualora fosse necessaria. L'Asp di Palermo, intanto, ha indetto una selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico specialista in malattie infettive e in anestesia e rianimazione.

CASO POSITIVO ANCHE NELL'AGRIGENTINO - Primo caso positivo al tampone per il coronavirus in provincia di Agrigento. Si tratta di un medico in servizio all’ospedale «Giovanni Paolo II» di Sciacca. La professionista è risultata positiva al tampone. Il test è stato deciso perchè aveva accusato dei sintomi. La zona frequentata dal medico è stata sottoposta a una sanificazione urgente e, a scopo precauzionale, le persone che sono venute a contatto con lei sono state sottoposte al tampone. Pare che sia stato alcuni giorni nella zona della provincia di Bergamo ed è lì che potrebbe avere contatto il Covid 19.

© Riproduzione riservata