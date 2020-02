Pd Sicilia, è sfida Barbagallo-Ferrante per la segreteria regionale

Sono due le candidature giunte per la segreteria regionale del Partito Democratico alla scadenza dei termini previsti per le 14 di oggi. Si tratta di quella di Antonio Ferrante, attivista per i diritti civili, e di Anthony Barbagallo, deputato dell’Ars e già assessore al Turismo con il governo di Rosario Crocetta. Gli uffici stanno verificando la regolarità dei documenti presentati per le candidature a segretario regionale e provinciale nell’Isola.

Della commissione regionale, riunita alla presenza del commissario del partito Alberto Losacco, fanno parte Tiziana Alesci, Francesca Artista, Sabrina Monici, il capogruppo Pd all’Ars ed i parlamentari nazionali del Pd Sicilia, tra cui anche Santi Cappellari, il parlamentare pentastellato da poco passato al Pd.

Partecipano, senza diritto di voto, anche la tesoriera regionale, Francesca Busardò Armetta, la commissaria dei Giovani Democratici Elisa Carbone, il responsabile organizzativo Donato Riserbato.

Quello di oggi è un primo passaggio che porterà ai congressi di circolo entro l’8 marzo mentre per la presentazione delle liste a sostegno dei candidati ci sarà tempo fino al 16 marzo, in vista del congresso regionale e di quelli provinciali che si terranno i primi giorni di aprile.

