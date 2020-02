Coronavirus, slittano al 1 giugno le rate per la rottamazione ter

Sospensione delle cartelle anche per le entrate non tributarie (ad esempio per i contributi) che avevano scadenze tra il 21 febbraio e il 30 aprile, e slittamento al 31 maggio (differito al 1 giugno perché il 31 è festivo) della scadenza del 28 febbraio per chi ha aderito alla rottamazione ter e del 31 marzo per chi ha aderito al "saldo e stralcio".

Sono alcune delle ulteriori misure di sospensione di adempimenti e pagamenti fiscali contenute nella bozza del decreto per affrontare l’impatto economico del Coronavirus che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri stasera. Prevista anche la sospensione di adempimenti e versamenti a carico di «professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale» che operano nei Comuni delle zone rosse di Veneto e Lombardia. Questa misura vale anche per le aziende fuori dalle aree dei focolai per i mancati adempimenti da parte di professionisti e altri incaricati che operano nelle zone rosse.

