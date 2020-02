Caso Open arms, il voto della Giunta su Salvini slitta al 10 marzo

Il voto della Giunta per le immunità del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms slitta al 10 marzo alle 13.30. Il voto inizialmente era in programma per il pomeriggio di oggi ma è slittato per l'assenza di un esponente della Lega, Luigi Augussoli, in 'quarantena volontarià per l’allarme coronavirus.

Sarebbe stato deciso nella nella riunione della Giunta, tuttora in corso. «Non abbiamo fissato una data ufficiale - ha spiegato il presidente della Giunta delle immunità del Senato Maurizio Gasparri, al termine della riunione - In attesa di capire come evolve la situazione, però, ho proposto ai colleghi di orientarci su una riunione al 10 marzo, alle 13.30, con un calcolo empirico legato ai tempi di incubazione dell’eventuale virus. La data sarà confermata all’esito dell’evoluzione del caso».

«Non abbiamo fissato una data ufficiale - ha spiegato il presidente della Giunta delle immunità del Senato Maurizio Gasparri, al termine della riunione - In attesa di capire come evolve la situazione, però, ho proposto ai colleghi di orientarci su una riunione al 10 marzo, alle 13.30, con un calcolo empirico legato ai tempi di incubazione dell’eventuale virus. La data sarà confermata all’esito dell’evoluzione del caso».

© Riproduzione riservata