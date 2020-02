Amministrative in Sicilia, Schifani: "Forza Italia apra a liste civiche"

«La prossima tornata amministrativa in Sicilia pone a Forza Italia l’esigenza di compiere con gli alleati di centrodestra scelte condivise e vincenti per la guida di capoluoghi di provincia e di realtà provinciali che in alcuni casi vivono crisi industriali la cui gestione necessita di un autorevole consenso e rappresentanza». Lo afferma il senatore di Forza Italia ed ex Presidente del Senato Renato Schifani.

«Ritengo perciò doveroso, preliminarmente a qualunque scelta di vertice regionale, che i nostri rappresentanti locali si confrontino sul territorio con i loro omologhi della coalizione per poter concordare dal basso le migliori candidature a sindaco, espressione della base e non delle chiuse stanze. Non dovremo commettere l’imperdonabile errore di sottrarci a questo - prosegue -, perché il rilancio di un centrodestra moderno e riformista non può che passare dall’ascolto della base: le imposizioni dall’alto sono destinate ad essere bocciate dagli elettori. Altrettanta importanza andrà data alle espressioni civiche del territorio: realtà importanti, costituite da soggetti privi di tessere di partito, che sono pronte a mettere a disposizione della loro comunità la propria esperienza professionale o amministrativa. Solo un centrodestra largo e inclusivo potrà portarci più vicino alle istanze e alle aspettative del territorio», conclude.

