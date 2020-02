Scuola, Provenzano: "Dal 2021 al Sud aperta anche il pomeriggio"

«In attesa di estendere il tempo pieno in tutte le scuole meridionali, vogliamo aprire le scuole il pomeriggio, estendendo alcuni progetti europei - che in alcuni territori già funzionano - per attività extracurriculari e questo avverrà già dal prossimo anno scolastico. Ho poi incontrato le Sardine ed è passata una loro proposta sull'Erasmus. Inoltre bisogna liberare il potenziale delle donne anche sul fronte del lavoro. Vogliamo accompagnare con un incentivo l’assunzione delle donne, che sia di almeno 3 anni, per incentivare veramente l’occupazione femminile».

È quanto ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano a Mezz'ora in Più su Rai 3. «Oggi c'è un problema tra città, campagne, aree interne: abbiamo stanziato 200 milioni in legge di bilancio per i presidi sanitari e le scuole nelle aree interne e adottato politiche per l'impresa in quei territori che sono spesso veri presidi sociali. E’ un tema decisivo che riguarda il sud nel sud ma che sta anche al centro e al nord.

