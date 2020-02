Gregoretti, la Lega non vota. Salvini "Voglio chiarire la mia posizione"

Voglio andare in un’aula di Tribunale e «chiarire» la mia posizione davanti a tutti. Lo devo ai miei figli, per dimostrare loro che «papà non è un delinquente». Convinto di aver «agito per difendere l’interesse pubblico», con queste motivazioni, Matteo Salvini ha chiesto ai suoi senatori di"non impedire", con il loro voto domani in Senato, il processo contro di lui chiesto dal Tribunale dei ministri di Catania, che lo accusa di sequestro di persona per il blocco dello sbarco dei migranti a bordo della Gregoretti, tra fine luglio e inizio agosto.

L’obiettivo del leader - insistono i suoi collaboratori - è avere un chiarimento, in Tribunale, sulla legittimità del proprio operato. Il gesto chiesto da Salvini ai suoi ha un valore puramente simbolico, perchè, in alcun modo, le opposizioni potrebbero evitare il processo a suo carico, non avendo i numeri - 160 i voti richiesti - per approvare l’ordine del giorno promosso da Forza Italia e Fratelli d’Italia in cui si chiede di negare l’autorizzazione a procedere. Quindi, coerentemente con quanto chiesto dal capo, i senatori della Lega non parteciperanno al voto (anche se non lasceranno l’aula).

