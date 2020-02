Viminale, sì all'aumento del rimborso per i migranti accolti

L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva tagliato da 35 a 19-26 euro il rimborso per ogni migrante ospitato nelle strutture di accoglienza e per effetto del taglio tanti bandi lanciati dalle prefetture sono andati deserti, creando un problema che le prefetture hanno segnalato al Viminale.

Il ministero ha studiato il dossier e - in seguito ad un parere chiesto all’Anac - ha inviato una circolare ai prefetti per indicare che potranno essere aumentati i rimborsi per ogni migrante accolto. E’ quanto apprende l’ANSA.

© Riproduzione riservata