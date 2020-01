Pensioni, il governo pensa alla "quota mamma": gli incentivi per chi ha figli

Il governo starebbe pensando alla "quota mamma", almeno stando alle parole del sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi, che ha annunciato una possibile proposta di mediazione da discutere con i sindacati.

"Se le dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi, fossero confermate - dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia , il governo starebbe immaginando di fare propria la proposta che abbiamo avanzato con 'Voce libera' e che abbiamo chiamato 'Quota Mamma'".

Ma di cosa si tratta? Si ipotizza uno sconto pensionistico di un anno ad ogni donna per ogni figlio avuto.

"È una misura che abbiamo presentato più volte - ammette la Carfagna -, attualmente anche come emendamento al Milleproroghe: sta lì, a disposizione, se la maggioranza decidesse di votarla insieme a noi, ne saremmo ben lieti. Non siamo gelosi se le buone misure a vantaggio dei cittadini diventano di tutti - aggiunge -, ma se alle parole del sottosegretario non dovessero seguire i fatti, allora denunceremmo l’ennesima inutile prova di propaganda fine a se stessa".

© Riproduzione riservata