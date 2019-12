Regione, i fondi europei potrebbero essere salvi

I fondi europei sarebbero salvi. Da una prima ricognizione completata sabato mattina sembrerebbe che, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, Palazzo d'Orleans abbia superato l'asticella dei 404 milioni, grazie agli ultimi investimenti fatti dagli assessorati alle Attività Produttive, che ha certificato 135 milioni di spesa nel solo mese di dicembre, e alle Infrastrutture, con il finanziamento di nuovi tratti di ferrovie e strade.

La Regione, dunque, si prepara alle verifiche di Bruxelles e occorrerà ancora un giorno per inviare tutti i documenti necessari a certificare la spesa. Domani la Regione chiuderà ufficialmente la questione cercando di evitare di restituire a all'Unione Europea i soldi non spesi.

